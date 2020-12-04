السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية



أديس أبابا 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي حالات الوَفَيَات بالفيروس بدول القارة بلغ 52505 وَفَيَات.

// انتهى //

13:14ت م

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أديس أبابا 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول قارة إفريقيا بلغ 2197353 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المركز في بيان أن إجمالي حالات الوَفَيَات بالفيروس بدول القارة بلغ 52505 وَفَيَات.// انتهى //13:14ت م0052

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