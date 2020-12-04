

تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

احتفلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، في مقرها بالعاصمة تونس، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر عرض مسرحية بلغة الإشارة.

وتهدف هذه اللفتة بحسب بيان للألكسو اليوم إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتعزيز حقوق المعاقين في جميع المجالات.

كما تهدف إلى إذكاء الوعي بحال ذوي الاحتياجات الخاصة في الجوانب الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية ومنحهم فرص الإدماج في المجتمع.

// انتهى //

13:09ت م

0050





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الألكسو تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.