السعودية اليوم / اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شرورة تعقد اجتماعها



نجران 19 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شرورة أمس، اجتماعها، برئاسة محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف، وبحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد الركن سعد بن سعيد الشهراني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية من الاجتماع السابق، كما جرى وضع آلية القيام بالجولات المستمرة على المنشآت كافة، والتأكد من توفر وسائل السلامة في المحال التجارية ومحطات الوقود وصلاحيتها وتطبيق النظام على الجهات المخالفة، إضافة إلى اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة ما قد يطرأ جراء ذلك.

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11:28ت م

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