شاهد.. سرعة تدفق سيول جبال أمرة جنوب غرب الرس

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تدفقت السيول من جبال أمرة جنوب غربي الرس في منطقة القصيم بعد أمطار الخير والبركة التي هطلت على المنطقة صباح اليوم، فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

