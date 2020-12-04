مواطنون يشتكون من سيطرة الدلالين الوافدين على سوق الأغنام بحفر الباطن

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شكا العديد من المواطنين من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الأغنام بمحافظة حفر الباطن، وقلة المواطنين السعوديين العاملين الذين غادر أغلبهم السوق والعمل عبر برامج مواقع التواصل الاجتماعي، ‏مطالبين الجهات المسؤولة بالنظر إلى ‏السوق وتلبية الاحتياجات حيث يعاني السوق من إغلاق جميع مداخله ومخارجه ‏ما عدا مدخل واحد فقط.

وقال الشمري لـ”متابعات الخليج 365“، إن سوق الأغنام بحفر الباطن يعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط حيث يعاني من الدلالين من العمالة السائبة التي باتت تسيطر على السوق.

وأضاف الشمري: ‏كنت أعمل في السوق ولكثرة العمالة السائبة خرجت من السوق لأعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلا بد من تخصيص السوق للسعودي كما هو الحال في سوق الأغنام بالقصيم.

‏وبيّن عبد العزيز الرويلي أن سوق حفر الباطن ‏يعتبر من الأسواق الحيوية في المحافظة وشريانًا ‏نابضًا لكثير من الأسر ويعتبر مصدر رزق لكثير من العوائل في حفر الباطن.

وتابع الرويلي: نطالب بأن يكون تفريد الأغنام مخصصة للسعوديين فقط ويكون متابعًا من قبل مكتب العمل والأمانة حتى يكون هناك مجال للشباب للعمل في هذا المجال الذي يجني فوائد كبيرة خصوصًا أن العمل فيه لا يحتاج إلى صبر بل هو عمل ثلاث ساعات فقط.

وأشار حبيب المضياني أن سوق الأغنام بحفر الباطن بحاجة إلى لفتة جادة من المسؤولين حيث يعاني السوق من عدم وجود مداخل سوى المدخل الشمالي فقط الأمر الذي يجبر الباعة والمشترين بعكس السير للوصل إلى الطريق الرئيسي.

