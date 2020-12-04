فيديو.. الجهني يرصد أجواء الغربية : “تجودوا لـ البرد”

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات الدكتور زياد الجهني أن الأجواء ستكون ممتازة في المناطق الغربية من المملكة بعد صلاة الجمعة اليوم، لكنه توقع في الوقت نفسه هطول زخات من البرد.

ونشر الجهني مقطع فيديو يظهر الأجواء في المنطقة الغربية وعلق عليه بالقول: “يأهل الغربية اللي بيطلع الشفا بعد صلاة الجمعة بيلقى الأجواء ممتازة وجميلة ..بس تجودوا للبرد “.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

أمطار حفر الباطن والجبيل

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول.

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.



