منتجع شرعان العلا يدمج التاريخ بالفخامة ويوفر 38 ألف وظيفة

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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قال موقع جلوب تريندر إن منتجع شرعان الذي صممه الفرنسي جان نوفيل سيدمج التاريخ بالفخامة بعمق وادي العلا في السعودية.

وتواصل السعودية سعيها لتغيير مكانتها كوجهة ثقافية مع تطوير منتجع شرعان وهو فندق فاخر يقع في أحد أكثر المواقع التاريخية والأثرية أهمية في المملكة، والمقرر الانتهاء منه في عام 2023.

ويقع منتجع شرعان، الذي صممه نوفيل، في واد عميق داخل محمية شرعان الطبيعية التي تم إنشاؤها حديثًا، والتي اختيرت بناء على مناظرها الطبيعية الرائعة من المنحدرات والهضاب الصخرية والكثبان الرملية الرائعة.

منتجع متكامل

وسوف يجسد المنتجع عالي الوظائف والمتكامل والمكتفي بذاته مبادئ استدامة في جميع الأنحاء، وسيراعي محيطه الثمين والهش، ويمتزج مع طبيعة المناظر الطبيعية الصحراوية والبيئة والمناخ.

وستتكون أماكن الإقامة في المنتجع من أجنحة الضيوف وأجنحة الخيام وفيلات المنتجع، مع مطاعم ومنتجع صحي كبير ووسائل راحة أخرى للضيوف.

وتتوقع السعودية أن يوفر هذا المشروع توفير 38 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035 وسيجذب أكثر من مليوني زائر إلى الموقع.

مشروع مذهل واتجاه جديد

وكانت شبكة سي إن إن سلطت الضوء على منتجع شرعان العلا، حيث كشفت أنه أحدث منتجع فاخر يجري بناؤه كجزء من الجهود الملحمية السعودية؛ ليصبح وجهة سياحية رئيسية كمشروع مذهل وطموح مبني من الحجر الرملي بالقرب من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وتحدثت شبكة الأخبار الأمريكية عن المنتجع، الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل.

يذكر أنه إلى جانب شرعان، هناك مشاريع سياحية كبرى أخرى قيد التنفيذ- بما في ذلك مشروع البحر الأحمر، وهي خطة لتحويل مساحة كبيرة من الساحل الغربي للمملكة إلى صحراء وجزيرة ومنتجع جبلي مع مطار خاص بها.

كما أن هناك مشروع القدية، بالقرب من الرياض، والتي وصفت بأنها أكبر مدينة ترفيهية في العالم، ومن المقرر أن تضم فرعًا من مدينة الملاهي سيكس فلاجز وأسرع أفعوانية في العالم.

وقالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان على الإنترنت: إن تطوير منطقة شرعان سيسهم في الاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ويعزز اقتصاد السياحة من خلال استقطاب السائحين الحريصين على تجربة التراث الثقافي والطبيعي للسعودية.

