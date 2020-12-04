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مواطنة ثمانينية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي بطريقتها الخاصة بالقنفذة

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2020-12-04

مواطنة ثمانينية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي بطريقتها الخاصة بالقنفذة

تعبيرًا عن مشاركتها للأشقاء الإماراتيين احتفاءهم بهذه المناسبة

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- القنفذة

احتفلت سيدة ثمانينية سعودية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 49، على طريقتها الخاصة في منزلها بقرية لومة شرق محافظة القنفذة تعبيرًا منها عن مشاركتها للأشقاء الإماراتيين احتفاءهم بذكرى اتحاد دولة الإمارات الشقيقة.

وقالت المواطنة الثمانينية حنيشة عطية العيسي إنها احتفلت بهذه المناسبة في منزلها مع أفراد أسرتها حبًا في دولة الإمارات وشعبها وتقديرًا لهيئة مطار الشارقة الدولي الذين قدموا لها التهنئة وهدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي عندما كانت حينها في زيارة للإمارات.

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