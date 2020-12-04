- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مواطنة ثمانينية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي بطريقتها الخاصة بالقنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مواطنة ثمانينية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي بطريقتها الخاصة بالقنفذة
تعبيرًا عن مشاركتها للأشقاء الإماراتيين احتفاءهم بهذه المناسبة
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- القنفذة
احتفلت سيدة ثمانينية سعودية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 49، على طريقتها الخاصة في منزلها بقرية لومة شرق محافظة القنفذة تعبيرًا منها عن مشاركتها للأشقاء الإماراتيين احتفاءهم بذكرى اتحاد دولة الإمارات الشقيقة.
وقالت المواطنة الثمانينية حنيشة عطية العيسي إنها احتفلت بهذه المناسبة في منزلها مع أفراد أسرتها حبًا في دولة الإمارات وشعبها وتقديرًا لهيئة مطار الشارقة الدولي الذين قدموا لها التهنئة وهدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي عندما كانت حينها في زيارة للإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة ثمانينية تحتفل باليوم الوطني الإماراتي بطريقتها الخاصة بالقنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.