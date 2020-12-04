تنبيه من الأرصاد لأهالي الحناكية والمهد حتى الـ9 مساءً

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظتي الحناكية والمهد بمشيئة الله تضمن سحباً رعدية ممطرة .

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

