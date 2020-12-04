استقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض أليسا فرح من منصبها

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

قدمت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض أليسا فرح، والبالغة من العمر 31 عامًا وهي من أصل عربي، استقالتها مساء أمس الخميس.

يذكر أن أليسا فرح ولدت في لوس أنجلوس، ووالدها من أصول سورية ولبنانية، حيث نشأت في منزل ليس ببعيد عن مجال الإعلام إذ كان والدها جوزيف صحفيًا ومحررًا في صحيفة لوس أنجلوس هيرالد إكزامينر، وعمل بعدها محررًا في عدة وسائل إعلام أميركية، أما والدتها جودي فكانت تعمل صحفية وكاتبة مع أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى.

عملت كنائبة لمساعد وزير الدفاع وكانت المتحدثة الأساسية لشؤون الإعلام في البنتاغون، وقبل التحاقها بالبنتاغون كانت قد أمضت العقد الأخير في العاصمة واشنطن حيث عملت مجال الاتصالات والعلاقات العامة وشؤون الإعلام.

كما عملت مسؤولة الإعلام مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في البيت الأبيض لمدة عامين، خلال الفترة 2017-2019.

وكان لها مساهمات خلال عملها في البيت الأبيض في التخطيط للاجتماعات الرباعية الرئاسية التي جمعت عدة رؤساء ونائب الرئيس بنس في قمة هامة جرت في غواتيمالا، كما نسقت لأول اجتماع حضره بنس وجمع فيه الرئيس الكولمبي ورئيس فنزويلا المؤقت خوان غوايدو.

