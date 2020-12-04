شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.