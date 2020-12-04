شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" تحذر مستفيدي "ساند" من السفر خارج المملكة أكثر من 60 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم مستفيدي " ساند " من توقف الدعم حال زيادة مدة السفر خارج المملكة عن 60 يوم .

وأكدت أن الدعم يتوقف إذا سافر المستفيد خارج المملكة أكثر من 60 يوم بشكل متتابع أو منفصل إذا كان خلال نفس مدة الدعم .

الجدير بالذكر أن نظام "ساند" يقوم برعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.