شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بإستمرار الضباب على منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة ، منطقة حائل من إستمرار حالة الضباب وتدني ملحوظ في مدى الرؤية .
وأكد مركز الأرصاد أن التحذير يشمل " الحائط ، والسليمي ، والشملي ، والشنان ، والغزالة ، وبقعاء ، وحائل ، وسميراء ، وموقق .
وأوضحت أن هذه الحالة التي بدأت أمس الخميس تستمر حتى الساعة الـ 11 من اليوم الجمعة ، منبهة قائدي المركبات بالحذر .
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