الحصيني يتوقَّع خريطة الأمطار المرتقبة على عدة مناطق خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع اليوم الجمعة وحتى صباح السبت، هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد، على أجزاء من: الشرقية والقصيم ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، وعلى الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان وحائل وجنوب المدينة المنورة.

وتابع الحصيني قائلًا: «إنه من له حلال في الصمان وشمال الشرقية وشرق القصيم يرفعه عن الأودية».

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