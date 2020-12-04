بعد 20 انتكاسة.. أنصار ترامب "لا تراجع ولا استسلام" في بنسلفانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طعنا طارئا إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

وطالب مقدمو الطعن، وبينهم النائب الجمهوري مايك كيلي، تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في هذه الولاية الرئيسية، في انتظار أن يقدموا حججهم، فيما أنه من غير المطلوب من أعلى هيئة قضائية أمريكية الفصل في هذا الموضوع في هذه المرحلة.

يأتي هذا الطلب بعد رفض المحكمة العليا في هذه الولاية السبت الماضي، شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في هذه المنطقة الشاسعة بشمال شرق الولايات المتحدة.

ويفترض أن تقدم المحكمة ردها خطيا من دون أن تضطر إلى تبرير قرارها.

ويرفض الرئيس ترامب بعد شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن، مقدما نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق".

وقدم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة.

والثلاثاء الماضي، أكد وزير العدل بيل بار، المقرب من ترامب، أنه لم ير أي عملية احتيال واسعة النطاق من شأنها إبطال فوز بايدن.

وأجرى ترامب إصلاحا جذريا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.