أزمة مفاجئة تطيح بنصف جرعات لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسببت أزمة مفاجئة في الإطاحة بنصف جرعات لقاح شركة فايزر الأمريكية التي كان مقررا لها أن تُصنع خلال الأيام المتبقية من العام الجاري.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن فايزر Pfizer فوجئت بأن بعض المكونات التي اشترتها والمطلوبة لتصنيع اللقاح غير مطابقة للمواصفات.

وتقول الشركة إنها اشترت تلك المكونات منذ مارس/ آذار الماضي بينما كان اللقاح لا يزال تحت الاختبار في محاولة لتصنيع أكبر كمية ممكنة منه حال نجاحه.

50 مليون جرعة فقط

وبذلك، فإن شركة فايزر ستنتج حتى نهاية 2020 زهاء 50 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا، بدلا من 100 مليون جرعة بسبب مشاكل التوريد للمواد الضرورية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع قوله: "تأخرنا. بعض شحنات المواد كما اتضح، لم تف بمعاييرنا.. لقد حللنا هذه المشكلة، لكن لن يكون لدينا الوقت الكافي لتلبية خطة التوريد لهذا العام".

وقال: "في هذه الحالة تم إنجاز كل شيء في الوقت ذاته، بدأنا العمل على سلسلة التوريد للمكونات في مارس الماضي عندما لم يكتمل تطوير اللقاح. وهذا أمر غير مسبوق على الإطلاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات عادة ما تقوم أولا بتطوير اللقاح والحصول على الموافقة على الاستخدام، وعندها تقوم بترتيب توريد كل ما هو ضروري للإنتاج.

أما في حالة "كوفيد – 19"، كان يجب القيام بكل شيء في إطار زمني ضيق للغاية والاستعداد للإنتاج الضخم، دون انتظار الانتهاء من تطوير اللقاح.

وطورت فايزر لقاحها بالشراكة مع بيونتك "BioNtech" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أنه سيحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

بدء شحن اللقاح عالميا

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت بتسيير رحلات طيران مستأجرة لنقل شحنات لقاح فايزر.

وتأتي هذه الرحلات قبل برنامج التلقيح الشامل المتوقع أن يبدأ في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، حيث أشارت الصحيفة إلى أن "يونايتد إيرلاينز" تعتزم القيام برحلات شحن جوية بين العاصمة البلجيكية بروكسل، ومطار أوهير في شيكاغو، لدعم توزيع اللقاح.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الرحلات الجوية تعتبر الخطوة الأولى في مراحل التوريد والتوزيع العالمية، والتي يتم إعدادها لبدء العمل عندما تتم الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين.

وأوضحت أن شركة الطيران الأمريكية حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران الفيدرالية للطيران بكميات متزايدة من الجليد الجاف، الذي يعتبر أساسيا في نقل اللقاح الذي يجب تخزينه عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.

كما تخطط شركة "فايزر" لعشرات رحلات الشحن الجوية، ومئات عمليات الشحن البرية بمجرد الحصول على الموافقة بشأن اللقاح من قبل السلطات الأمريكية المختصة.

وسيتم إنتاج جرعات اللقاح لأوروبا في مواقع مملوكة لشركة" بيونتيك"، وكذلك في موقع لـ"فايزر" في بلجيكا، وسيتم إنتاجه في الولايات المتحدة في "ميشيجان"، في مصنع كالامازو.