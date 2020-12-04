السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل



الجبيل ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

09:55ت م

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