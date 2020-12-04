السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 23449 إصابة جديدة بكورونا



برلين 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس

وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.

// انتهى //

07:51ت م

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برلين 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة.وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.// انتهى //07:51ت م0012

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