شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية مستمرة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة من استمرار فرصة هطول أمطار على المنطقة الشرقية يشمل ( الأحساء، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة ) حتى الساعة 8 مساءً.

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