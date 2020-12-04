شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أمطار على عدة مناطق اليوم حتى صباح الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة أمطار متفاوتة حتى صباح غداً السبت . توقع خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الجمعة أمطار متفاوتة حتى صباح غداً السبت . وقال " الحصيني " أن هناك امطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والقصيم و محافظات شمال وغرب منطقة الرياض وعلى الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان وحائل وجنوب المدينة وشمال الشرقية وشرق القصيم .

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