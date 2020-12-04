«عاجل» تكشف آلية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات الموفدين

حسمت وزارة التعليم ملف المعلمين والمعلمات المستحقين للتحسين بعد حصولهم على مؤهلات الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه) عن طريق الإيفاد أو الابتعاث وفقًا للائحة الوظائف التعليمية السابقة خلال الفترة من 19/ 4/ 1441هـ وتاريخ نفاذ اللائحة الحالية التي بدأ تطبيقها في 10/ 11/ 1441هـ.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبلغت وزارة التعليم بآلية استحقاق التحسين في مثل تلك الحالة، التي نظمتها الفقرة «د» من المادة 33 من لائحة الوظائف التعليمية التي نصت على: (ينقل إلى رتبة معلم متقدم من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19/ 4/ 1441هـ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع).

وأوضحت وزارة الموارد أن من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه بعد ذلك التاريخ، فإن التدرج في اللائحة الجديدة مبني على الأداء وإمضاء سنوات الخبرة المطلوبة والحصول على الرخصة المهنية.

ويأتي إبلاغ وزارة الموارد ردًّا على استفسار من وزارة التعليم بعد مطالب وردتها من عدد من المعلمين والمعلمات المتضمن طلبهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية، لكونهم حصلوا على المؤهل قبل سريان تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الحالية.