السعودية اليوم / البرازيل تسجل 50434 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس عن تسجيل 50434 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا بلغ ستة ملايين و487084 حالة منذ ظهور الوباء هناك، كما توضح البيانات كذلك أن عدد الوفيات الرسمي ارتفع إلى 175270 حالة.

// انتهى //

04:01ت م

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برازيليا 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس عن تسجيل 50434 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 755 وفاة أخرى.وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا بلغ ستة ملايين و487084 حالة منذ ظهور الوباء هناك، كما توضح البيانات كذلك أن عدد الوفيات الرسمي ارتفع إلى 175270 حالة.// انتهى //04:01ت م0237

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