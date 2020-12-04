شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم بيش يتفقد مجمع السلامة التعليمي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - زار مدير مكتب تعليم بيش أحمد أبوطالب، أمس الخميس، مجمع السلامة العليا التعليمي، وتفقد سير الرحلة التعليمية والحصص الدراسية عبر منصة مدرستي ، وأثنى على الجهود المبذولة من قائد المجمع علي زكري، ومنسوبي المجمع من معلمين وإداريين.

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