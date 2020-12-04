شكرا لمتابعة خبر عن ضباب يسود أجواء الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن وجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الجوف.

وأوضح المركز، أن الحالة تشمل: دومة الجندل، سكاكا، فيما تبدأ الحالة من الساعة 2:25 صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.