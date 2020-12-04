ضباب يسود أجواء الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن وجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الجوف.
وأوضح المركز، أن الحالة تشمل: دومة الجندل، سكاكا، فيما تبدأ الحالة من الساعة 2:25 صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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