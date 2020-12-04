باحثان من جامعة نجران ضمن قائمة أفضل علماء العالم

كما صُنف الباحث الدكتور فريد حراز ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم والذين بلغ عددهم 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus فى 22 تخصصًا علميًا و 176 تخصصًا فرعيًا.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي بأن عدد الاقتباسات للدكتور أحمد عمر بلغت 18463 اقتباسًا فيما بلغت عدد الأوراق العلمية المنشورة 592 ورقة علمية، كما بلغ عدد الكتب 12 كتابًا و 6 براءات اختراع، فيما بلغت عدد الاقتباسات للدكتور فريد حراز 3266، و 125 ورقة علمية منشورة.
وأكد السريعي أن المركز استقطب مجموعة من الطلاب السعوديين في الجامعة العائدين من الابتعاث من كوريا وبريطانيا وأمريكا الشمالية والمتخصصين في نطاق أعمال المركز، مشيرًا إلى أن المركز يتطلع إلى تفعيل دوره المجتمعي من خلال توجيه جزء من مشاريعه البحثية المستقبلية لمعالجة الظواهر الطبيعية بالمنطقة التي تقع تحت نطاق أعمال المركز.
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