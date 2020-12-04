شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية لـ"اليوم": 30 حديقة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في حاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أنشأت أمانة المنطقة الشرقية عددًا من المسارات والمنحدرات والمعابر والمواقف، وإشارات المشاة التفاعلية، للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك سعيًا منها لتمكين ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأنسنة المدن، والوصول الشامل، وجعل المدن صديقة للإنسان، وتعزيز البعد الإنساني في جميع مشروعاتها، وجعلها أكثر جذبًا لجميع فئات المجتمع، وتفعيل مبدأ الوصول الشامل عمليا على أرض الواقع في عدد من المناطق ذات الأهمية من حيث مركزية الموقع والكثافة السكانية تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

بيَّنت أمانة المنطقة الشرقية لـ«اليوم»، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الثانية للوصول الشامل، وذلك في 30 حديقة بحاضرة الدمام، وبدأ العمل من الآن، وحتى نهاية 2021.

خطة متكاملة

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة خلال الفترة الماضية وضعت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع برنامج الوصول الشامل، والمزمع الانتهاء منها في 2021م، مشيراً إلى أنها تستهدف تقديم خدمات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، ضمن مبادرة أنسنة المدن، التي تهدف لتحسين جودة الحياة في المدن وفقاً لرؤية 2030.

نتائج إيجابية

وقال الصفيان: إن المشاريع التي تم تنفيذها حققت نتائج إيجابية عديدة من خلال استخدام المسارات الإرشادية والتحذيرية والتنقل بين تقاطعات الشوارع والأماكن العامة بكل سهولة عن طريق إشارات المشاة ومنحدرات الأرصفة ومعابر المشاة من قبل ذوي الإعاقة.

معايير الوصول

وأشار إلى أن المشاريع تضمنت تنفيذ معايير الوصول الشامل بالمنطقة الشرقية، والأعمال الخاصة بخدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإعاقة الحركية، وتم تنفيذها بأماكن متفرقة بحاضرة الدمام «المنطقة المركزية بوسط الدمام - طريق الخليج العربي بشرق الدمام - الواجهة البحرية بالخبر».

خدمة شاملة

وتستهدف هذه المشاريع تقديم خدمة خاصة وشاملة لأهالي وزوار المنطقة الشرقية عن طريق تنفيذ مسارات إرشادية وتركيب بلاطات تحذيرية ذات نتوءات حسية يتعلمها المشاة معاقو البصر ويتحسسونها بأقدامهم أو بالعصا فيتنبهون للمخاطر القادمة.

إشارات ضوئية

هذا بالإضافة إلى تركيب إشارات مرورية ضوئية مزودة بوسائل التنبيه للتقاطعات ومعابر المشاة لذوي الإعاقة البصرية؛ لإرشادهم عن حالة التقاطع، وأيضا تكون هذه الإشارات متاحة وسهلة الوصول لذوي الإعاقة الحركية أثناء العبور، فيما تم تنفيذ مسارات وممرات ومنحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن وفقاً للاشتراطات الخاصة بالمعاقين، ووضع لوحات إرشادية يراعى في تصميمها واختيار أماكنها البساطة والوضوح، وأن تكون في مستوى النظر ليسهل قراءتها ورؤيتها، وكذلك وضع العلامات الخاصة بذوي الإعاقة في أماكن وجود الخدمات الخاصة بهم في المباني العامة والخاصة والمرافق العامة.

مسارات ومعابر

وقال الصفيان: إنه تم تخصيص أعداد من مواقف السيارات لذوي الإعاقة، وتم الانتهاء حاليا من عمل مسارات ذوي الإعاقة البصرية وعمل عدة معابر أرضية وعلوية على امتداد طريق الخليج العربي بالدمام، منها معبران كبيران يصلان ما بين جانبي طريق الخليج بما تحويه من منحدرات للمعاقين حركيا ومصدات للسيارات وإشارات، كما تم تركيب عدد من المقاعد والحاويات على امتداد الواجهة البحرية بالدمام.

وفي الواجهة البحرية بالخبر، تم الانتهاء من عمل جميع مسارات ذوي الإعاقة البصرية وعمل عدة معابر أرضية وعلوية بساحات المواقف وتركيب مصدات السيارات بها، وتم تركيب عدد من المقاعد والحاويات على امتداد الواجهة.

وفي حي الدواسر بالمنطقة المركزية في الدمام، تم إنشاء مسارات ذوي الإعاقة البصرية في شارعي الثالث عشر والرابع عشر والشوارع الجانبية للمنطقة بالكامل، وعمل عدة معابر أرضية وعلوية في أماكن متعددة من المنطقة وتركيب الإشارات الضوئية لها، وتمت زيادة عدد من المواقف العادية ومواقف لذوي الإعاقة في الشوارع السكنية والحيوية بالحي.

وصول شامل

واختتم الصفيان بأن مبادرة مشاريع تنفيذ الوصول الشامل تشمل المنطقة المركزية بوسط الدمام - طريق الخليج العربي بالدمام - الواجهة البحرية بالخبر، وتستهدف هذه المشاريع تقديم خدمة خاصة وشاملة لذوي الإعاقة وكبار السن، ومتوقع الانتهاء منها مطلع عام 2021.