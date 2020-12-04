شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف «الدمام الطبي».. 5 سنوات من «تكدس» سيارات المراجعين والان نبدء بالتفاصيل

شكا عدد من مراجعي المجمع الطبي بالدمام، عدم توافر مواقف كافية، دون إيجاد حل جذري لتوفير مواقف كافية تخدمهم، مؤكدين أن مشكلة عدم توافر مواقف كافية منذ حوالي خمس سنوات، وسط مطالبات بتوفير مبنى مواقف متصل بالمجمع، الذي يتكون من عدة طوابق، لمركبات المراجعين لحل الأزمة، حتى وإن كانت المواقف بمبالغ رمزية.

مبنى خاص

وطالب المواطن «أحمد العيوني» بإنشاء مبنى خاص من عدة طوابق متصل بالمجمع الطبي في الدمام لخدمة المراجعين بمختلف أعمارهم، وحالاتهم الصحية، مؤكدًا أن المراجع عند قدومه للمجمع الطبي يعاني عدم إيجاد موقف لمركبته، ويضطر المراجع للوقوف أمام أحد المنازل المجاورة للمجمع.

وأشار إلى أن أصحاب المنازل المجاوة يعانون وقوف المركبات أمام منازلهم، مؤكدًا أن أصحاب المنازل لا يستطيعون الوقوف أمام منازلهم بسهولة بسبب كثرة المراجعين لمجمع الدمام الطبي.

أراضي المواقف

وأشار المواطن «حسين أبو نيان» إلى أن أزمة عدم وجود مواقف كافية تخدم المراجعين في المجمع الطبي بالدمام، مستمرة منذ 5 سنوات تقريبًا، وأن المعاناة تزيد ولا تقل، مطالبًا باستغلال أراضي المواقف المجاورة للمجمع الطبي بإنشاء مبنى مواقف متصل بالمجمع يخدم المراجعين لحل هذه الأزمة.

حالة طارئة

من ناحيته، أفاد المواطن «حسين اليامي» بأنه عند قدوم المراجع ولديه حالة طارئة، لا يستطيع الذهاب إلى المجمع الطبي بمفرده؛ لعدم توافر موقف خاص للمراجعين، موضحًا أنه عند إيقاف مركبته عند أحد المنازل، يتفاجأ بوجود ثقب بـ «الكفر الأمامي».

وطالب بإنشاء مبنى مواقف يتكون من عدة طوابق، وأن يكون متصلا بالمجمع، ويستوعب عدد المراجعين، لمنع تعرض مركبات المراجعين للتلف من قبل أصحاب المنازل، وعدم إزعاج أصحاب المنازل بوقوف مركبات المراجعين.

إعادة تخطيط

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن منشآت التجمع تسعى إلى توفير كافة المرافق المساعدة والمقدمة لخدمة المرضى والمراجعين، موضحة أن المواقف ونتيجة زيادة المركبات والحاجة لتوفير المزيد من المواقف فقد تم التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية لإعادة تخطيط الشارع الجنوبي لمجمع الدمام الطبي، وجار العمل على إدراج مشروع مواقف متعددة حسب المشاريع المتاحة لدى وزارة الصحة.