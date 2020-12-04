شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم نازحي مأرب بـ 40 طن أغذية والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده لدعم المتضررين، في اليمن ولبنان، من خلال توزيع المساعدات الإنسانية والإيوائية، فضلًا عن مواصلته مشروع «مهارتي بيدي-2»، لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

ووزّع المركز، أمس الأول، 40 طنًا و232 كيلو جرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.

كما وزّع، أمس، 2.300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب والضالع، منها 1000 كرتون في مأرب، استفاد منها 1000 أسرة، و1.300 كرتون تمور في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، استفاد منها 1.300 أسرة.

إلى ذلك، وزّع المركز 36 ألف ربطة خبز على المحتاجين في محافظة عكار شمال لبنان، خلال الأسبوع الماضي.

وجرى توزيع الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري.

في غضون ذلك، يواصل 62 مستفيدًا تدريباتهم في مجال التمديدات الكهربائية على مدى 160 ساعة تدريبية في المعهد المهني الصناعي بمأرب، تشمل الجانبين النظري والعملي، وذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان، «مهارتي بيدي-2» لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب.

يُذكر أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي «الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية»، ينتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.