شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط الكشفي يعكس قيم المملكة في خدمة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن الكشافة أحد أهم القطاعات الحيوية في بناء الإنسان، وتنمية المجتمع، والمشاركة والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية، والمواقف الإنسانية، والتكامل مع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، مشيرا إلى أن النشاط الكشفي يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية، ونشر السلام، والتعايش، والانفتاح على العالم، كما يسهم في بناء الشخصية السعودية التي تعتز بوطنها وقيادتها وحضارتها وتاريخها ورموزها.

وقال، خلال استقباله فتيات الكشافة السعودية، بحضور سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة، أمس الأول، إن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن، والإسهام في تطويره، والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعا، مؤكدا على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، والتعريف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع، داعيا إلى أهمية تمكين المرأة في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة تنظيمية لحوكمة العمل، وخطة تنفيذية لتجويده.

وأشار وزير التعليم إلى أن الفتيات الكشافات أسهمن برفع اسم المملكة وتمثيلها في المشاركات العالمية، موجها شكره وتقديره للقطاعات الكشفية ومنسوبيها، بما فيها الفتيات السعوديات على التفاعل الكبير وغير المستغرب خلال المشاركة في التصدي لجائحة كورونا، الذي يأتي استشعارا بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتعزيزا للمشاركة الوطنية، ومساندة للجهود الحكومية والأهلية في التخفيف من آثار هذا الوباء.