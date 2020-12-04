شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف فحص كورونا جديد.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس 230 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358102 حالة، من بينها 4291 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 607 حالات حرجة.

فحص مخبري

وأشارت الصحة إلى تسجيل 368 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 347881 حالة، وعدد الوفيات 5930 حالة، بعد إضافة 11 حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعا-، فيما تم إجراء 42125 فحصا مخبريا جديدا.

غسل اليدين

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

خدمات تفاعلية

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.