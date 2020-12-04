شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يشهد توقيع «وقف أمة» والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس الجمعية أن هذا المشروع الوقفي الاستثماري يستهدف رفع مستوى الاستدامة المالية للجمعية، ويصرف ريعه لصالح مشاريع وبرامج الجمعية.
وقدم العنزي شكره لسمو المحافظ على تفاعله الدائم مع أنشطة الجمعيات بالمحافظة ودعمه اللامحدود، والشكر أيضًا موصول إلى الداعمين والمتبرعين الكرام على دعم المشروع لتغطية تكلفة إنشاء الوقف.
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