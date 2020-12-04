شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع نوعية لتحقيق التطوير الشامل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت أمانة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير المنطقة، أمس، عقود إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية، وذلك خلال لقاء جمع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، وعددًا من قيادات الأمانة والهيئة.

يأتي ذلك امتدادًا للشراكة المستمرة والعمل التكاملي بين الهيئة والأمانة، انطلاقًا من مواءمة التوجهات لتوحيد القرار التنموي وصولًا إلى تنفيذ مشاريع نوعية، تحقق مستهدفات التطوير الشامل، والتنمية المستدامة والمتوازنة، وتقديم حلول مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.