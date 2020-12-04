شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع نوعية لتحقيق التطوير الشامل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك امتدادًا للشراكة المستمرة والعمل التكاملي بين الهيئة والأمانة، انطلاقًا من مواءمة التوجهات لتوحيد القرار التنموي وصولًا إلى تنفيذ مشاريع نوعية، تحقق مستهدفات التطوير الشامل، والتنمية المستدامة والمتوازنة، وتقديم حلول مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاريع نوعية لتحقيق التطوير الشامل بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.