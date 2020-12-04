شكرا لقرائتكم خبر عن «خشية الله في السر والعلن».. لقاء توجيهي لـ«الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، لقاء توجيهيًا بعنوان «خشية الله في السر والعلن»، ألقاه فضيلة د. محمد الزهراني.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من منسوبي فرع المنطقة الشرقية.

وبيَّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند.