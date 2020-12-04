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رئيس هيئة الفروسية يطلع على استعدادات مضمار الجبيل

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، على استعدادات ميدان فروسية الجبيل لموسم السباقات 1442.

واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح تفصيلي عن مضمار ميدان الفروسية بالجبيل وما تم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.

بدوره ثمن محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل عبدالله العسكر، هذه الزيارة، التي تعكس الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - لتطوير قطاع بشكل عام، وتسخير كافة الإمكانيات لما يخدم الرياضة والرياضيين.

وأشار إلى متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه في تطوير ميادين الفروسية في المنطقة الشرقية وتسخير كافة الإمكانيات لها، مشيدا بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء الميدان الجديد، والذي تم بناؤه على طراز عال من التجهيزات.

من ناحيته، أوضح مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني أن هذه الزيارة تمثل دعما لرياضة الفروسية في محافظة الجبيل، ودافعا لملاك الخيل على تعظيم جهودهم للرقي بهذه الرياضة التي هي محل عناية واهتمام قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -.

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