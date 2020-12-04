محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 117156 بينهم 103082 متعافياً سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 19 حالة جديدة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 117156 حالةً من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة. فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:24 AM مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 117156 بينهم 103082 متعافياً مصر تسجل 432 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة مصر تسجل 432 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 19 حالة جديدة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 117156 حالةً من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجل 432 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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