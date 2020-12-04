شكرا لمتابعة خبر عن " المطلق ": الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن العقل نعمة من الله على الإنسان، وله حدود لا يقوى على تجاوزها.

وأضاف " المطلق ":" النصوص الشرعية نور من الله لا يستغني العقل عنها "، لافتا:" الخوض في مسائل الشريعة أو العقيدة من منطلقات عقلية مجردة دون الرجوع إلى نور الله منزلقٌ خطيرٌ ضلَّ بسببه كثيرون؛ إذ ساقهم إلى الشكّ أو الإلحاد ".

وكان " المطلق " أوضح حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة، قائلا:" لدينا صورتان ينبغي أن نفرق بينهما، هما من صلى بدون وضوء أو عليه جنابة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة لأن الحدث لم يبتدأ ومن شروط الصلاة رفع الحدث ".