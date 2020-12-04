برئاسة وزير التعليم.. 8 توصيات لمجلس شؤون الجامعات.. وتوجيه رسمي من «آل الشيخ»

افتتح وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الثالث لمجلس شؤون الجامعات.

وقال الوزير، خلال كلمته: «إن الدور المنوط بالمجلس يكتسب أهميةً عاليةً، في ظل ذلك الدعم، وسعيًا إلى تحقيق نقلة نوعية نحو مستهدفات تطوير التعليم الجامعي، والاستفادة من مخرجاته وجهوده، وخصوصًا في مجال البحث والابتكار، بما يتناسب ومكانة المملكة العالية»، مؤكدًا أهمية دراسة هياكل الجامعات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، هوية مجلس شؤون الجامعات وأمانته، وكذلك خطة تطوير وإعداد اللوائح التي سيقرها مجلس شؤون الجامعات، كما استعرض الدراسة الشاملة للهياكل التنظيمية في الجامعات التي سيستمر تطبيق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات عليها، بالإضافة إلى إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات.

وخرج المجلس بعدد من التوصيات والقرارات، ومنها إنشاء مجلس استشاري دولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتوصية بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومعهد إنسياد بدولة الإمارات، والتوصية بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة طوكيو باليابان.

كما تمَّت التوصية بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والمعهد الإسلامي بموسكو، والتوصية بالموافقة على مشروع مذكرتي تفاهم بين جامعة بيشة وجامعتين إماراتيتين (جامعة الشارقة) و(جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية)، والتوصية بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة السلفية بالهند، والتوصية بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد، والتوصية بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي.

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