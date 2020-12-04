تعليم شرورة يقيم الملتقى السادس للتربية الخاصة

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم الخميس الملتقى السادس للتربية الخاصة بمناسية اليوم العالمي للاعاقة 2020 والذي يوافق الخميس الثالث من ديسمبر تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد 19، برعاية مدير عام التربية الخاصة بالوزارة الدكتورة حصة بنت فهد آل مشعان وبحضور مدير تعليم شرورة فهد عقالًا.

وشملت محاور الملتقى الحديث عن التدخل المبكر للإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ومتلازمة دون والجانب الأسري والتعليم المنزلي للأطفال ذوي اضطراب التوحد، وإرشادات الأمن والسلامة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شملت فعاليات الملتقى التعريف بالإعاقة السمعية والإشارة الأبجدية وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام عمل ويستهدف الملتقى ومشرفي التربية الخاصة قادة المدارس ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة وأولياء الأمور.