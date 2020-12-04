تعليم شرورة يقيم الملتقى السادس للتربية الخاصة

وشملت محاور الملتقى الحديث عن التدخل المبكر للإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ومتلازمة دون والجانب الأسري والتعليم المنزلي للأطفال ذوي اضطراب التوحد، وإرشادات الأمن والسلامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شملت فعاليات الملتقى التعريف بالإعاقة السمعية والإشارة الأبجدية وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام عمل ويستهدف الملتقى ومشرفي التربية الخاصة قادة المدارس ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة وأولياء الأمور.
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