التعليم: اختبارات مدارس تعليم الكبار عن بعد

أعلنت المتحدث الرسمي بإسم التعليم العام ابتسام الشهري، اليوم، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد.
وقالت الشهري، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ لمدارس التعليم المستمر (تعليم الكبار)؛ ستكون عن بُعد لكافة المراحل الدراسية”.
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