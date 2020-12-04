رياضي / انطلاق بطولة سمو أمير الرياض لفروسية قفز الحواجز



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

انطلقت مساء اليوم بطولة سمو أمير منطقة الرياض لقفز الحواجز التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة و180 جواداً، من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وشهد اليوم الأول تتويج الفارس فيصل الفايز بالمركز الأول في شوط المبدئين ونال المركز الثاني محمد الدهمش فيما حقق المركز الثالث الفارس عبدالله المقيرن، كما توج الفارس عبدالرحمن المطوع بلقب تأهيلي المستوى الصغير ونال المركز الثاني الفارس علي المقعدي، والثالث الفارس البلغاري ابستيلو.

وتستأنف البطولة فعاليتها غداً في يومها الثاني بشوط فرسان أقل من ١٥ عاماً وشوط فرسان أقل من ٢١ عاماً ونهائي المبتدئين، ونهائي المستوى الصغير، فيما سيشهد اليوم الختامي "السبت" نهائي الفئة السنية ونهائي المستوى المتوسط ونهائي المستوى الكبير على كأس أمير منطقة الرياض.

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