، في إنجاز إسعافي.. "هلال الطائف" ينقل رجلاً يزن قرابة 200 كلج ،

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تمكنت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من نقل رجل سبعيني يعاني من مشاكل تنفسية وأمراض صحية أخرى إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف.
وتفصيلاً، أوضح لـ "الخليج 365" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حالة إسعافية لرجل في العقد السابع من عمره يعاني من مشاكل تنفسية تستدعي وجود فريق طبي.
وقال: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وفور وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الرجل يعاني من سمنة مفرطة حيث يزن قرابة ٢٠٠ كلج، حينها تمكنت الفرق الإسعافية بحرفية تامة مستندة على الأدوات الموجودة بعربة الإسعاف باستخدام عدة ألواح بالإضافة إلى أدوات أخرى بعمل خطة لنقل الحالة لمركبة الإسعاف.
وأشار إلى أن ذلك أسفر عن نجاح إنزال المريض من منزله إلى مركبة الإسعاف بكل احترافية وسرعة في التعامل لحاجته الماسة إلى رعاية طبية متكاملة.
وبمتابعة مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي والذي وجّه بأن يتم مرافقة الحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستقبال الحالة، حيث تعتبر حالات الوزن الثقيل من الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخل عاجل في عملية النقل، حيث في الغالب منها تحتاج إلى رعاية طبية متكاملة.
الهلال الأحمر الطائف
في إنجاز إسعافي.. "هلال الطائف" ينقل رجلاً يزن قرابة 200 كلجفهد العتيبي الخليج 365 2020-12-04
تمكنت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من نقل رجل سبعيني يعاني من مشاكل تنفسية وأمراض صحية أخرى إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف.
وتفصيلاً، أوضح لـ "الخليج 365" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حالة إسعافية لرجل في العقد السابع من عمره يعاني من مشاكل تنفسية تستدعي وجود فريق طبي.
وقال: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وفور وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الرجل يعاني من سمنة مفرطة حيث يزن قرابة ٢٠٠ كلج، حينها تمكنت الفرق الإسعافية بحرفية تامة مستندة على الأدوات الموجودة بعربة الإسعاف باستخدام عدة ألواح بالإضافة إلى أدوات أخرى بعمل خطة لنقل الحالة لمركبة الإسعاف.
وأشار إلى أن ذلك أسفر عن نجاح إنزال المريض من منزله إلى مركبة الإسعاف بكل احترافية وسرعة في التعامل لحاجته الماسة إلى رعاية طبية متكاملة.
وبمتابعة مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي والذي وجّه بأن يتم مرافقة الحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستقبال الحالة، حيث تعتبر حالات الوزن الثقيل من الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخل عاجل في عملية النقل، حيث في الغالب منها تحتاج إلى رعاية طبية متكاملة.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
12:22 AM
يعاني مشكلات تنفسية وأمراضاً أخرى ويُعالج بمستشفى الهدا العسكري
تمكنت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف من نقل رجل سبعيني يعاني من مشاكل تنفسية وأمراض صحية أخرى إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف.
وتفصيلاً، أوضح لـ "الخليج 365" شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عن وجود حالة إسعافية لرجل في العقد السابع من عمره يعاني من مشاكل تنفسية تستدعي وجود فريق طبي.
وقال: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وفور وصول الفرق الإسعافية اتضح أن الرجل يعاني من سمنة مفرطة حيث يزن قرابة ٢٠٠ كلج، حينها تمكنت الفرق الإسعافية بحرفية تامة مستندة على الأدوات الموجودة بعربة الإسعاف باستخدام عدة ألواح بالإضافة إلى أدوات أخرى بعمل خطة لنقل الحالة لمركبة الإسعاف.
وأشار إلى أن ذلك أسفر عن نجاح إنزال المريض من منزله إلى مركبة الإسعاف بكل احترافية وسرعة في التعامل لحاجته الماسة إلى رعاية طبية متكاملة.
وبمتابعة مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي والذي وجّه بأن يتم مرافقة الحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لاستقبال الحالة، حيث تعتبر حالات الوزن الثقيل من الحالات الإسعافية التي تستدعي تدخل عاجل في عملية النقل، حيث في الغالب منها تحتاج إلى رعاية طبية متكاملة.
، في إنجاز إسعافي.. "هلال الطائف" ينقل رجلاً يزن قرابة 200 كلج ،
المصدر : الخليج 365
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