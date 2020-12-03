السعودية الأكثر أمانًا في العالم.. دعم لامحدود من القيادة لوزارة الداخلية

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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“المملكة العربية السعودية الأكثر أمانًا واستقرارًا في العالم”، حقيقة أكدتها تقارير دولية معنية بالأمن على مستوى العالم، وهو ما يعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لوزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن الغالي.

وفي السياق، أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدم السعودية وتصدرها دول “مجموعة العشرين”، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن “تقرير التنافسية العالمي 2019″ و”تقرير التنمية المستدامة 2020”.

المملكة تتصدر دول العشرين في الأمن

وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول “مجموعة العشرين”؛ متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في “مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلًا لعام 2020″، متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول “مجموعة العشرين”، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى في “مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة”، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة “مجموعة دول العشرين”، متفوقة أيضًا على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

الأولى في مؤشر ضبط الجريمة

وجاءت المملكة أيضًا في المرتبة الأولى في “مؤشر ضبط الجريمة المنظمة” الصادر عن “تقرير التنافسية العالمي لعام 2019” متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول “مجموعة العشرين”.

كما احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول “مجموعة العشرين” بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في “المؤشر الأمني لعام 2019” الصادر عن “تقرير التنافسية العالمي”، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.



