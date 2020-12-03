فرض حظر التجول.. ارتفاع قياسي جديد في إصابات كورونا بـ تركيا

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، ارتفاعًا قياسيًا في إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة التركية إنها سجلت و32 ألفًا و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ووفاة 187 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 14316، لكن البيانات عن إجمالي حالات الإصابة غير متوفرة، بعد أن أوقفت السلطات الإعلان عنها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين الماضي، عددًا من الإجراءات المشددة لاحتواء فيروس كورونا التي تم العمل بها منذ الثلاثاء، وكان منها إعادة فرض حظر التجول في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع حاد في وتيرة الإصابات بالوباء.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إنه سيتم فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرًا.

كما قرر أن تكون “المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

وأشار أردوغان إلى تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد الزواج بـ 30 شخصًا كأقصى حد، لافتًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.

