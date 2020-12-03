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الغرامة والتشهير بمقيم أدين بالتستر لتشغيله محطة وقود بحائل
إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص
متابعات الخليج 365 - حائل
شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله لمحطة وقود في مدينة حائل.
وكشفت الوزارة عن تفاصيل ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
وتضمنت العقوبات أيضًا إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
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