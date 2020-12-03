شكرا لقرائتكم النمر يحذر من أضرار الشيشة.. تسبب 6 أعراض خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-03 النمر يحذر من أضرار الشيشة.. تسبب 6 أعراض خطيرة متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة الشيشة أو المعسل يوميًا. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن المعسل (الشيشة) يوميًا تزيد من: ارتجاع المريء.

الكحة وضيق التنفس.

الخفقان.

ارتفاع ضغط الدم.

التهاب اللثة وتساقط الأسنان.

جلطات القلب والدماغ.



كانت هذه تفاصيل خبر النمر يحذر من أضرار الشيشة.. تسبب 6 أعراض خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.