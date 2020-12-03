شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس «السيادة الانتقالي» بالسودان في الصادق المهدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي «رحمه الله».

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ، إثر إصابته بفايروس كورونا، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية السودان الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي «رحمه الله».

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ إثر إصابته بفايروس كورونا، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وصادق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومرضاته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل مكروه، إنه سميع مجيب.