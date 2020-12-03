محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 13,822,249 والوفيات 272,525 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 196,227 إصابة مؤكدة و2,762 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,822,249 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 272,525 حالة وفاة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 11:30 PM إجمالي الإصابات بلغ 13,822,249 والوفيات 272,525 شخصًا الولايات المتحدة تسجل 196,227 إصابة جديدة و2,762 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 196,227 إصابة جديدة و2,762 وفاة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 196,227 إصابة مؤكدة و2,762 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,822,249 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 272,525 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 196,227 إصابة جديدة و2,762 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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