التشهير بمقيم أدين بجريمة التستر لتشغيله محطة وقود بحائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله محطة وقود في مدينة حائل. شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله محطة وقود في مدينة حائل. وأوضحت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل ويتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

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