شكرا لمتابعة خبر عن المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى): قال سفير المملكة بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن إعلان أميركا المرتقب تصنيف الحوثي جماعة إرهابية " خطوة إيجابية ‎". قال سفير المملكة بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن إعلان أميركا المرتقب تصنيف الحوثي جماعة إرهابية " خطوة إيجابية ‎". ‏وأضاف " المعلمي ":" المملكة تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة "، لافتا إلى أن الحوثيون يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. و أشار إلى ‏أن الحوثيون ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية، مردفا:" الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون ‎". ‏وتابع " المعلمي ":" هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية لهم ". ‎

كانت هذه تفاصيل خبر المعلمي: الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.