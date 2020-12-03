شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " توضح آلية استخراج تصريح السفر للعاملين في ممثليات المملكة بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت منصة أبشر، عن آلية استخراج تصريح السفر الخاص بالعاملين في الممثليات خارج المملكة. كشفت منصة أبشر، عن آلية استخراج تصريح السفر الخاص بالعاملين في الممثليات خارج المملكة. وأوضحت المنصة، أن التصاريح المشار إليها يتم الحصول عليها بالدخول إلى حساب المستفيد عبر منصة " أبشر أفراد "، واختيار إيقونات " خدماتي، الجوازات، مركز الرسائل والطلبات، طلب جديد، تصاريح وزارة الخارجية ". ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة عبر الرابط: هنا

كانت هذه تفاصيل خبر " أبشر " توضح آلية استخراج تصريح السفر للعاملين في ممثليات المملكة بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.